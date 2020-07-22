Ebru'yu, eşiyle görüştüğü için öldürmüş

Olay, geçen yıl 19 Temmuz gecesi, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ebru Tenk, erkek arkadaşı Mahmut P. ve arkadaşı Fadile Katanalp ile komşuları Selahattin E., Serdal Ç. ve Yusuf Erman A. arasında, yaşadıkları binanın önünde kavga çıktı. Kavga sürerken Katanalp'in dini nikahlı eşi Vedat Katanalp ile kardeşi Ertaç Katanalp de olay yerine geldi. Ertaç Katanalp'in elindeki tabancayı alan Vedat Katanalp, kendisini otomobiline kilitleyen Ebru Tenk'e 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbine isabet eden kadın, yakında bulunan hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Vedat Katanalp ile Ertaç Katanalp'i (41) gözaltına aldı. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.