Edirne esnafından 1453 kilo helva

Edirne esnafı, Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazının ardından vatandaşlara 1453 kilogram deva-i misk helvası dağıtmak için hazırlıklara başladı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ile şekerlemeci Arif Meriç, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Selimiye Camisi yakınındaki Fatih Sultan Mehmet Han heykeli önünde vatandaşlara deva-i misk helvası ikram etti. "Edirneli Mehmet"in kentinin esnafı olarak Ayasofya'da cumanın ardından deva-i misk helvası dağıtmak istediklerini belirten Dinar, "İstanbul'un fetih yılı onuruna 1453 kilogram yani 1 ton 453 kilo deva-i misk hazırlayacağız" dedi.