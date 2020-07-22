Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Emekli polis düğünde havaya ateş açtı: 1 ölü!

Emekli polis düğünde havaya ateş açtı: 1 ölü!

Bir polis bunu nasıl yapar! 'nun Fatsa ilçesinde yaşanan olay akıl alır gibi değil... Emekli polis memuru olan Cengiz A. isimli kişi, katıldığı düğün töreninde havaya ateş açarak, davetlilerden İsmail Aşık'ın ölümüne neden oldu. Emekli polis Cengiz A. gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:47 Son Güncelleme: 22.7.2020 10:52 ABONE OL
Emekli polis düğünde havaya ateş açtı: 1 ölü!

'nun Fatsa ilçesinde, bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, emekli polis Cengiz A.'nın havaya ateş ettiği tabancadan çıkan mermi, davetlilerden İsmail Aşık'ın (59) başına isabet etti. Aşık, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, emekli polis gözaltına alındı.

Emekli polis düğünde havaya ateş açtı: 1 ölü!

Olay, dün akşam, Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Kutluca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesinde düzenlenen düğüne katılan emekli polis Cengiz A., havaya rastgele ateş açtı.

Emekli polis düğünde havaya ateş açtı: 1 ölü!

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden İsmail Aşık'ın (Fotoğraftaki kişi) başına isabet etti.

Emekli polis düğünde havaya ateş açtı: 1 ölü!

Kanlar içerisinde yere yığılan Aşık'a ilk müdaheleyi, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aşık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Emekli polis düğünde havaya ateş açtı: 1 ölü!

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Emekli polis Cengiz A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli polis düğünde havaya ateş açtı: 1 ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA