Emlakçıyı şikayete giden aile kâbusu yaşadı! "Adalet yerini bulsun"

"MERT'İN KAFASINA 15 DİKİŞ ATILDI"



Anne Ceylan Kaya, evden çıkartılma korkusu yaşadıklarını, bir de evlatlarının alakasız bir olayda darp sonucu yaralandığını söyleyerek, "Dün bu olaylar emlakçı nedeniyle başımıza geldi. Benim 6 ay daha sözleşmem var ama emlakçı zorla evden çıkartıyor. Bana çare bırakmadı bende adliyeye gittim ama 2 adam birbirine girdi evlatlarım yaralandı.