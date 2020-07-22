‘Eserler kayıp’ iddiasına cevap: Envanter kayıtları elimizde

Ayasofya'daki eserlerden bazılarının kayıp olduğu iddialarına İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz yanıt verdi. Ayasofya'ya ait eserlerin envanter kayıtlarının ellerinde olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çalıntı var diyenin ne olduğunu söylemesi lazım ki 'evet bu var ya da yok' diyelim. Bizim kayıtlarımıza göre bu konuda iddiada bulunmayı gerektiren bir durum söz konusu değil. Ayasofya hepimiz için önemli bir konu. 24 Temmuz ise Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası. İddia sahipleri ya da Ayasofya hakkında görüş ifade edenler, Ayasofya'nın bu tarihi gününü ve konumunu aşağı çekebilecek ve lüzumsuz tartışmalara kapı aralayacak yaklaşımlardan uzak durması lazım" dedi.