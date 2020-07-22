Eşini defalarca bıçakladı, polisi arayıp, 'intihar etti' dedi

Muğla'da yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan Pınar Gültekin cinayetinin ardından halk kadın cinayetlerini ve kadına karşı şiddeti lanetlerken, 4 gün önce Van'ın merkez Tuşba ilçesinde de bir şiddet olayı yaşandığı ortaya çıktı. Seyrantepe Mahallesi'nde oturan ve akşam saatlerinde eve gelen Muhammed K. (35), eşi F.K. (30) ile iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mahammed K. bıçakla eşi F.K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca yaraladı. F.K. kanlar içinde yere yığılırken, Muhammed K. bir süre bekleyip, polisi aradı ve eşinin intihar ettiğini, ağır yaralı olduğunu bildirdi.