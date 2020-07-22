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, polisi arayıp, 'intihar etti' dedi

'ın merkez Tuşba ilçesinde F.K. (30) tartıştığı eşi Muhammed K. tarafından çıkan tartışmada vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Polisi arayan Muhammed K., eşinin intihar ettiğini öne sürdü. Ağır yaralı F.K. hastanede tedaviye alınırken, Muhammed K. ise gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 19:06 Son Güncelleme: 22.7.2020 19:07 ABONE OL
Eşini defalarca bıçakladı, polisi arayıp, 'intihar etti' dedi

'ın merkez Tuşba ilçesinde F.K. (30) tartıştığı eşi Muhammed K. tarafından çıkan tartışmada vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Polisi arayan Muhammed K., eşinin intihar ettiğini öne sürdü. Ağır yaralı F.K. hastanede tedaviye alınırken, Muhammed K. ise gözaltına alındı.

Eşini defalarca bıçakladı, polisi arayıp, 'intihar etti' dedi

Muğla'da yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan Pınar Gültekin cinayetinin ardından halk kadın cinayetlerini ve kadına karşı şiddeti lanetlerken, 4 gün önce 'ın merkez Tuşba ilçesinde de bir şiddet olayı yaşandığı ortaya çıktı. Seyrantepe Mahallesi'nde oturan ve akşam saatlerinde eve gelen Muhammed K. (35), eşi F.K. (30) ile iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mahammed K. bıçakla eşi F.K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca yaraladı. F.K. kanlar içinde yere yığılırken, Muhammed K. bir süre bekleyip, polisi aradı ve eşinin intihar ettiğini, ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Eşini defalarca bıçakladı, polisi arayıp, 'intihar etti' dedi

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.K., hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, Muhammed K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay tepki gösteren F.K.'nın ailesi suçluların hak ettikleri cezaya çarptırılmasını isterken, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

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Eşini defalarca bıçakladı, polisi arayıp, 'intihar etti' dedi
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