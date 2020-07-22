Eşiyle tartışıp evi yakan koca yakalandı

Pendik'te eşi ile tartışan bir şahıs, öfkesine yenik düşünce evini ateşe verip kaçtı. Mahalleli, gece saatlerinde yanan evi söndürmek için seferber oldu. Yangın esnasında evin boş olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz saat 23.45 sıralarında Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde meydana gelen yangın olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI



Görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda bahse olay yerinden kaçan bir şahıs bulunduğu belirlendi. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen ve tanıklar tarafından teşhis edilen İsmail A. isimli şahıs, 21 Temmuz tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın bahse konu adreste kiracı olarak ikamet ettiği, eşiyle aralarında çıkan bir tartışma yüzünden olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı.

"Yangın-Mala Zarar Verme" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.