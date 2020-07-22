Eve dönmesini bekledikleri kızları, erkek arkadaşıyla birlikte dükkanlarını soydu

"SİZ DE BU SAATTE SONRA BENİ ARAMAYIN"



Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayının ardından babasına cep telefonu ile mesaj gönderen İren İlter, "Can güvenliğim var. Ben gayet iyiyim. Sizinle de bir daha görüşmek istemiyorum. Ayrıca erkek arkadaşım hakkında da orada burada eşyalarımızı çalmış demişsiniz. Ama öyle bir şey yok. Kamera kaydı demişsiniz, Leventler'i araya sokmuşsunuz.

Kimse sizin bir şeyinize muhtaç değil. Ayrıca çok ayıp. Ben de çocuk değilim. Kimsenin bani zorla tuttuğu yok. Siz de bu saatte sonra beni aramayın. Ben iyim dedikçe değişik değişik konuşup duruyorsunuz" ifadelerine yer verdi.