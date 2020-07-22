Geçici Dövme nedir, nasıl yapılır?

Geçici Dövme Nasıl Yapılır?

Geçici dövme dört farklı teknikle vücuda uygulanabilir. Geçici dövmeler, istenilen teknikle vücutta herhangi bir yere uygulanabilir. Bu yöntemin dezavantajı; su ile temas halinde siliniyor olmasıdır. Şimdi geçici dövme nasıl yapılır sorusunun cevabını bu dört teknik altında öğreneceğiz.

Geçici Dövme Modelleri

1.) Eyeliner Geçici Dövme

Eyeliner yöntemi ile vücudunuza kolaylıkla geçici dövme yapabilirsiniz. Eyeliner yönteminde kendi el tasarımınızı bulmak önemli. Yaratıcılığınızı konuşturarak boş kağıda çizimler yaparak farklı dövme figürleri oluşturabilirsiniz.

Eyeliner dövme tasarlarken karmaşık sembollerden, ışık ve gölgeye ihtiyaç duyulan figürlerden uzak durmalısınız. Çünkü bu tarz dövmeleri uygularken şekil karmaşası olabiliyor. Daha basit figürler seçmek doğru olacaktır.

Uygulama: Uygulama yapılacak bölgeyi oksijenli su ile temizleyin ve bir havlu yardımı ile kurulayın.

Daha önceden karar verdiğiniz ve bir kağıda çizdiğiniz geçici dövme modelini aydınger kağıdın üzerine yerleştirin. Her iki kağıdı kolunuza ya da vücudunuzdaki herhangi bir bölgeye yerleştirdikten sonra bir resim kalemi yardımı ile sembolün üzerinden geçin. Kağıdı kaldırdığınızda deseni vücudunuzda göreceksiniz.

Vücudunuza aktardığınız modelin üzerinden eyeliner ile dikkatlice geçin. Belirgin bir dövme elde etmek istiyorsanız eyeliner fırçasını suda ıslatarak modelin içini boyayabilirsiniz.

Suya girmeniz durumunda dövmenin daha kalıcı olması için bir bebek pudrası ya da saç spreyinden yardım alabilirsiniz. Dövmenizin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır.

2.) Kalıp Yöntemi İle Geçici Dövme

Boş bir kağıda modelinizi çizin. Daha sonra çizdiğiniz modeli bir makas yardımı ile kesin. Yaratıcı dövme modelleri yapmak için Artline70 kalemi kullanabilirsiniz. Çünkü bu kalem suya dayanıklı ve diğer kalemlere göre çok daha çabuk kuruyor. Yine de cildiniz hassas ise dikkatli olmakta fayda var.

Uygulama: Kağıda çizdiğiniz dövme modelini bant ile yapıştırın. Modelin kaymayacağından emin olduktan sonra şeklin içerisini kalemle boyayın ve kurumaya bırakın.

3.) Tattoo Transfer Kağıdı İle Geçici Dövme

Uygulama: Dövme modelinizi çizin ve bir yazıcıdan çıktı alın. Yazıcıdan çıktı aldığınızda transfer kağıdının mat yüzeyine baskı yapılmış olması önemli. Daha sonra dövmenin alanını kesin. Son olarak vücudunuzdaki istediğiniz bölgeye kağıdı yerleştirin ve derinize çıkan modeli görün.

4.) Sharpie Kalem İle Geçici Dövme

Uygulama: Dövme modeline karar verin ve kağıda çizer gibi vücudunuzda istediğiniz bölgeye bu modeli çizin. Modelin üzerine bebek pudrası dökerek bu bölgeyi yumuşak bir şekilde ovun. Daha sonra saç spreyinden yardım alarak bu bölgeye püskürtün. Biraz kurumasını bekledikten sonra dövmenizin keyfini çıkarın.

Uzun Süreli Geçici Dövme Yapımı

Daha uzun süreli geçici dövme yapmak istiyorsanız aktarlardan çok rahat bulabileceğiniz Hint kınasından yardım alabilirsiniz.

Uygulama: Bir tabağa koyduğunuz 1 ya da 2 çay kaşığı Hint kınasının üzerine kınanın yarısı kadar Alman taşını ufalayın. Bu ürünü aktarlardan temin edebilirsiniz.

Oksijenli su, Alman taşı ve Hint kınası üçlüsünü fincanın dibindeki kahve telvesi kıvamına getirmelisiniz. Beğendiğiniz dövme modelinin çıktısını alın.

Dövme yapacağınız alana aydınger kağıdı yerleştirin. Çıktısını aldığınız dövme modelini aydınger kağıdın üzerine yerleştirin ve Stabilo kalem ile çizin. Çizdiğiniz desenin vücudunuza transfer olduğunu göreceksiniz.

Daha sonra vücudunuza transfer olmuş modelin üzerine daha önceden hazırladığınız Hint Kınasını sürün. Bu aşamada diş temizleme kürdanı yardımıyla yapmış olduğunuz karışımdan kına alarak vücudunuzdaki modelin üzerine uygulayın.

Hint kınası ile yapılan dövmeler yukarıda bahsettiğimiz dövme modellerine göre çok daha uzun süre kalıcıdır. Dolayısıyla desen çizerken daha dikkatli olmakta fayda vardır.

İşlem bittikten sonra kurumasını beklemelisiniz.



Geçici Dövme Ne Kadar Kalır?

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz geçici dövmeler deri altına işleyebilecek herhangi bir alet kullanılmadan kolaylıkla evde yapılabilir.

Dövmelerin kalıcılıkları kişiye bağlıdır. Kişi isterse dövmeyi koruyarak ve dövmenin üzerinden geçişler yaparak kalıcılık süresini uzatabilir. Ya da kişinin dövmeyi beğenmemesi, dövmeden sıkılması gibi durumlarda sıcak sabunlu su veya pamuk ve oksijenli su ile deriden temizlenebilir.

Bunlardan farklı olarak Hint kınası ile yapılan dövmelerin kalıcılığı daha uzundur. Yine burada da geçici dövme ne kadar kalır sorusuna cevap arayacak olursak, süresi 2-4 hafta arasında değişmektedir. Yine kişinin isteğine bağlı olarak, zeytinyağı ve tuz karışımı ile dövme silme işlemi yapılabilir. Yağ 10 dakika ciltte bekletilir ve belirli aralıklar ile 1-2 saat kadar bu işlem tekrarlanır.

