Gülistan Doku 200 gündür her yerde aranıyor! Tüm ekipler seferber oldu

DOKU'NUN ERKEK ARKADAŞI VE SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLERİN İFADESİ ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma çerçevesinde Doku'nun bulunması için erkek arkadaşının evinde arama yapılıp telefon kayıtlarının incelendiği aktarıldı. Genç kızın son görüştüğü kişilerin ve erkek arkadaşının ifadesinin alındığı, ayrıca kent genelindeki kamera ve HTS kayıtları ile baz istasyonları bilgilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, aynı çerçevede şehir giriş çıkışlarındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelenerek, Doku'nun il dışına çıkıp çıkmadığının belirlenmesine çalışıldığı kaydedildi.

GENÇ KIZIN BULUNMASI İÇİN TÜM TEKNİK İMKANLAR KULLANILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Doku'nun Uzunçayır Baraj Gölü ile Dinar Köprüsü civarında AFAD, emniyet, jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı su altı ekiplerince görüntüleme cihazları ve diğer ekipmanlarla titizlikle arandığı ve ailesinin çalışmalar hakkında her gün düzenli olarak bilgilendirildiği vurgulandı. Doku'nun bulunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 64 özel harekat polisi de katılıp arazide arama yaptı. Aramalara rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun, 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Z.A. ile bir kafenin önünde buluşup konuştuğu güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Gülistan Doku 199 Gündür Kayıp!