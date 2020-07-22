Erkekler ve kadınlar için günlük çinko ihtiyacı ne kadar, kaç mg? Günde ne kadar çinko alınmalı?

Çinko insan vücudunda önemli rollere sahiptir. Büyüme, gelişim, bağışıklık sistemi, üreme fonksiyonları gibi birçok önemli işlevlerin düzenli olarak çalışması için çinko elementine de ihtiyaç duyulur. İnsan vücudunda toplam ortalama olarak 2-3 gram çinko bulunmaktadır. Günlük çinko ihtiyacı hesaplama yaparak sizde vücudunuzun çinkoya ihtiyacı olup olmadığını test edebilirsiniz. Günlük alınması gereken çinko miktarı uzmanlar tarafından belirlenmiştir. İşte çinko miktarlarıyla ilgili merak ettikleriniz.

GÜNLÜK ÇİNKO TÜKETİMİ

İnsan vücudu için çinkonun ne kadar önemli olduğunu kısaca bahsetmiştik. Çinko elementi eksikliği ile oluşabilecek birçok hastalık vardır. Bu yüzden alınması gereken çinko miktarı önemlidir. Çinko vücutta yeterince salgılanmıyorsa eksiklik olabilir. Ya da dışarıdan beslenme yoluyla alınamıyorsa önemli bir eksiklik meydana gelebilir. Özellikle çocuklarda çinko eksikliği büyümeyi engeller ve enfeksiyon riskini arttırır. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde de ekstra çinkoya ihtiyaç duyulabilir.

GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN ÇİNKO MİKTARI

Günlük alınması gereken çinko miktarları uzman doktorlar tarafından araştırıp sonuca varılmıştır. Buna göre günde ne kadar çinko alınmalı sorusun yanıtı; kadınlar için 8 mg, erkekler için 11 mg olarak hesaplanmıştır.

GÜNLÜK ÇİNKO İHTİYACI NASIL KARŞILANIR?

Çinko eksikliğini gidermek ya da günlük çinko almak için bazı besinlerden yararlanabilirsiniz. Kırmızı et, deniz ürünleri, tam tahıllı gevrekler ve süt ürünleri olarak sıralayabiliriz. Besinler haricinde hazır çinko takviyeleri bulunmaktadır. Çinko hapı ya da çinko tablet şeklinde farklı türleri vardır. Eczanelerden Sağlık Bakanlığı onaylı çinko takviyelerini kullanabilirsiniz.

GÜNLÜK ÇİNKO İHTİYACI HESAPLAMA

Çinko ihtiyacını besinlerden karşılayabilirsiniz. Çinko hangi besinlerde var? Sorusunun merak edildiğini biliyoruz. Sizlere içinde çinko bulunan besin listesini hazırladık. Ayrıca kaç mg çinko bulunduğunu da yanlarında yazdık. Sizde buradaki rakamlara göre günlük çinko ihtiyacını hesaplayarak ihtiyacınız olan miktarı karşılayabilirsiniz.

Yağsız kıyma (85 gram): 5.3 miligram

Nohut (150 gram): 2,5 mg

Kabak çekirdeği (150 gram): 6.6 mg

Kakao (1 yemek kaşığı): 1,9 mg

Pişmiş tavuk (100 gram): 1 mg

Kefir veya yoğurt (170 gram): 1.4 mg

Ispanak (150 gram): 1.4 mg

Pişmiş ıstakoz (85 gram): 3.4 miligram

Pişmiş yabani pirinç (½ kase): 2.2 miligram

Pişmiş bezelye (1 kase): 1.2 miligram

Ceviz (28 gram): 1.3 miligram

Kuru kavrulmuş yer fıstığı (28 gram): 0.9 miligram

Çiğ istiridye (85 gram): 14.1 miligram

Sığır eti (85 gram): 7.0 miligram

Konserve kuru fasulye (½ kase): 6.9 miligram

Pişmiş yengeç (85 gram): 6.5 miligram

Günlük su ihtiyacı ne kadar, kaç litre? Günde ne kadar su içilmeli?