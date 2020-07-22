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Çocuklar ve yetişkinler için ünlük ihtiyacı ne kadar? alınmalı?

insan sağlığı için çok önemli vitaminler arasındadır. Yağda eriyen vitaminler arasında yer alır ve ayrıca uygun biyolojik ortamlarda sentezlenebilirler. D vitamini denince akla ilk gelen şeylerden biri güneş oluyor. Güneş ışınları sayesinde insan vücudu D vitamini ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bunun yanında besinlerden de bu ihtiyaç giderilebiliyor. D vitamini eksikliği ve yetersizliği ise kanser gibi birçok hastalıklara neden olabiliyor. ihtiyacı hesaplama yaparak ihtiyacınız olan oranı bulabilirsiniz. alınmalı? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:33 Son Güncelleme: 22.7.2020 10:33 ABONE OL
Çocuklar ve yetişkinler için ünlük D vitamini ihtiyacı ne kadar? Günde ne kadar D vitamini alınmalı?

D vitamini vücut için çok önemli olduğu için bu vitaminin eksikliği ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Yapılan araştırmalar sonucu D vitamini eksikliği küresel bir sorun haline gelmeye başladığını ortaya koyuyor. Özellikle İngiltere'de yapılan araştırmalarda erişkin popülasyonun %50'sinden fazlasında D vitamini yetersizliği görülmüş. İnsan vücudu için günlük alınması gereken D vitamini miktarı belirlenmiştir. Günde ne kadar D vitamini alınmalı? Ve D vitamini hangi besinlerde var? Sorularının yanıtını için detaylı bilgiler hazırladık.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ TÜKETİMİ

Kemik hastaları olan kişilerde, kas ve iskelet sistemine ait olan rahatsızlarda, koyu tenli kişiler, yaşlılar, obez insanlar, sık hamile olanlar, emziren kadınlar gibi durumlarda D vitamini eksikliğine bakılır. Bu kişilere D vitamini konusunda eğitim verilerek vitamin eksikliğinin giderilmesi gerekir. D vitamini bakımından zengin besinler önerilir ayrıca günlük belirli saatlerde güneş ışınlarından yararlanılması tavsiye edilir. D vitaminin %90-%95'i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edildiğini unutmayalım. Güneş ışığı D vitaminin temel kaynağı olduğu için yeterince alınması durumunda ek takviyeye gerek kalınmayabilir.

GÜNDE NE KADAR D VİTAMİNİ ALINMALI?

Günlük D vitamini ihtiyacı yaşa göre değişebilmektedir. Günlük alınması gereken D vitamini miktarı şu şekilde:

  • Bebeklerde 12 aya kadar: 400 IU
  • 1 yaşından sonra: 600 IU
  • Yaşlılık döneminde ise bu ihtiyaç giderek artacaktır.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ İHTİYACI HESAPLAMA

  • Fazla Düşük D Vitamini Seviyesi: 30 nmol / L'nin altında (12 ng / mL)
  • Hafif Düşük D Vitamini Seviyesi: 30 nmol / L (12 ng / mL) ile 50 nmol / L (20 ng / mL) arasında
  • Normal D Vitamini Seviyesi: 50 nmol / L (20 ng / mL) ile 125 nmol / L (50 ng / mL) arasında
  • Yüksek D Vitamini Seviyesi: 125 nmol / L'den (50 ng / mL) yüksek

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?

D vitamini ihtiyacını karşılamak için şu besinlerden yararlanabilirsiniz. Unutmayın ki en doğal ve temel kaynak güneştir.

  • Yonca
  • Süt ve süt ürünleri
  • Yumurta
  • Tavuk ciğeri
  • Balık yağı
  • Tahıl ürünleri
  • Isırgan otu
  • Maydanoz
  • Portakal suyu gibi doğal meyve suları
  • Somon, uskumru, ton balığı, sardalye

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Çocuklar ve yetişkinler için ünlük D vitamini ihtiyacı ne kadar? Günde ne kadar D vitamini alınmalı?
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