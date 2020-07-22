Çocuklar ve yetişkinler için ünlük D vitamini ihtiyacı ne kadar? Günde ne kadar D vitamini alınmalı?

D vitamini vücut için çok önemli olduğu için bu vitaminin eksikliği ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Yapılan araştırmalar sonucu D vitamini eksikliği küresel bir sorun haline gelmeye başladığını ortaya koyuyor. Özellikle İngiltere'de yapılan araştırmalarda erişkin popülasyonun %50'sinden fazlasında D vitamini yetersizliği görülmüş. İnsan vücudu için günlük alınması gereken D vitamini miktarı belirlenmiştir. Günde ne kadar D vitamini alınmalı? Ve D vitamini hangi besinlerde var? Sorularının yanıtını için detaylı bilgiler hazırladık.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ TÜKETİMİ

Kemik hastaları olan kişilerde, kas ve iskelet sistemine ait olan rahatsızlarda, koyu tenli kişiler, yaşlılar, obez insanlar, sık hamile olanlar, emziren kadınlar gibi durumlarda D vitamini eksikliğine bakılır. Bu kişilere D vitamini konusunda eğitim verilerek vitamin eksikliğinin giderilmesi gerekir. D vitamini bakımından zengin besinler önerilir ayrıca günlük belirli saatlerde güneş ışınlarından yararlanılması tavsiye edilir. D vitaminin %90-%95'i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edildiğini unutmayalım. Güneş ışığı D vitaminin temel kaynağı olduğu için yeterince alınması durumunda ek takviyeye gerek kalınmayabilir.

GÜNDE NE KADAR D VİTAMİNİ ALINMALI?

Günlük D vitamini ihtiyacı yaşa göre değişebilmektedir. Günlük alınması gereken D vitamini miktarı şu şekilde:

Bebeklerde 12 aya kadar: 400 IU

1 yaşından sonra: 600 IU

Yaşlılık döneminde ise bu ihtiyaç giderek artacaktır.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ İHTİYACI HESAPLAMA

Fazla Düşük D Vitamini Seviyesi: 30 nmol / L'nin altında (12 ng / mL)

Hafif Düşük D Vitamini Seviyesi: 30 nmol / L (12 ng / mL) ile 50 nmol / L (20 ng / mL) arasında

Normal D Vitamini Seviyesi: 50 nmol / L (20 ng / mL) ile 125 nmol / L (50 ng / mL) arasında

Yüksek D Vitamini Seviyesi: 125 nmol / L'den (50 ng / mL) yüksek

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?

D vitamini ihtiyacını karşılamak için şu besinlerden yararlanabilirsiniz. Unutmayın ki en doğal ve temel kaynak güneştir.