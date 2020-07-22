Çocuklar ve yetişkinler için ünlük D vitamini ihtiyacı ne kadar? Günde ne kadar D vitamini alınmalı?

D vitamini vücut için çok önemli olduğu için bu vitaminin eksikliği ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Yapılan araştırmalar sonucu D vitamini eksikliği küresel bir sorun haline gelmeye başladığını ortaya koyuyor. Özellikle İngiltere'de yapılan araştırmalarda erişkin popülasyonun %50'sinden fazlasında D vitamini yetersizliği görülmüş. İnsan vücudu için günlük alınması gereken D vitamini miktarı belirlenmiştir. Günde ne kadar D vitamini alınmalı? Ve D vitamini hangi besinlerde var? Sorularının yanıtını için detaylı bilgiler hazırladık.
GÜNLÜK D VİTAMİNİ TÜKETİMİ
Kemik hastaları olan kişilerde, kas ve iskelet sistemine ait olan rahatsızlarda, koyu tenli kişiler, yaşlılar, obez insanlar, sık hamile olanlar, emziren kadınlar gibi durumlarda D vitamini eksikliğine bakılır. Bu kişilere D vitamini konusunda eğitim verilerek vitamin eksikliğinin giderilmesi gerekir. D vitamini bakımından zengin besinler önerilir ayrıca günlük belirli saatlerde güneş ışınlarından yararlanılması tavsiye edilir. D vitaminin %90-%95'i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edildiğini unutmayalım. Güneş ışığı D vitaminin temel kaynağı olduğu için yeterince alınması durumunda ek takviyeye gerek kalınmayabilir.
GÜNDE NE KADAR D VİTAMİNİ ALINMALI?
Günlük D vitamini ihtiyacı yaşa göre değişebilmektedir. Günlük alınması gereken D vitamini miktarı şu şekilde:
GÜNLÜK D VİTAMİNİ İHTİYACI HESAPLAMA
D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?
D vitamini ihtiyacını karşılamak için şu besinlerden yararlanabilirsiniz. Unutmayın ki en doğal ve temel kaynak güneştir.