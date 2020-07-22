Günlük kalsiyum ihtiyacı ne kadar, kaç mg? Günde ne kadar kalsiyum alınmalı?

Kalsiyum denilince akla ilk gelen süt oluyor. Küçüklükten erişkinliğe kadar kalsiyum ihtiyacımız için hep süt içmemiz ailemiz tarafından bize öğretilmişti. Hayatımız boyunca vücutta yapım ve yıkım olayları devam eder. 30 yaşına kadar yapım olurken 30 yaşından sonra yıkım işlemleri daha çok olur. Bunun için vücudun kalsiyum ihtiyacı fazlalaşacaktır. Kalsiyum ihtiyacını karşılamak için sadece küçük yaşta değil erişkinlik dönemlerinde dikkat edilmesi gerekir. Günde ne kadar kalsiyum alınmalı? Sorusu araştırılıyor. Günlük kalsiyum ihtiyacı nasıl karşılanır? İşte yanıtı…

GÜNLÜK KALSİYUM TÜKETİMİ

Kalsiyumun vücut için ne kadar önemli olduğundan kısaca bahsedelim. İnsan vücudunda kalsiyum en fazla iskelette bulunur. Öncelikle kalsiyum kemiklerle daha çok alakalı bir kaynak olduğu için kemik ve kas sağlığı için oldukça önemlidir. Kalsiyum eksikliği yaşlılık döneminde boy kısalması, diş kayıpları, bacaklarda eğrilik, kamburlaşma, kemiklerin kırılması gibi birçok rahatsız edici durumlara sebep olabilir. Kadınlar erkeklere göre daha hızlı kalsiyum kaybı yaşarlar. O yüzden bu konuya kadınların daha çok dikkat etmesi gerekir.

GÜNLÜK NE KADAR KALSİYUM ALINMALI?

Günlük alınması gereken kalsiyum miktarı uzmanlar tarafından belirlenmiştir. 18-50 yaşları arasında günlük kalsiyum ihtiyacı yaklaşık 1000-1200 mg olarak belirlenmiştir. 50 yaş üstünde ise 800-900 mg olarak hesaplanmıştır. Hamile bir kadının günlük kalsiyum ihtiyacı ise 1000 mg diyebiliriz. Günlük kalsiyum ihtiyacı nasıl karşılanır? Sorusun yanıtına geçelim.

GÜNLÜK KALSİYUM İHTİYACI HESAPLAMA

Eğer bir genç kız 2 bardak süt, bir bardak yoğurt, bir porsiyon beyaz peynir tüketirse günlük kalsiyum ihtiyacının 800 ile 900 mg arası karşılamış olur. Diğer kalanları da meyve ve sebzelerden alacaktır.

Yaşlı bir kadın için 2 bardak süt ya da yoğurt tüketmesi ve bunun yanında 1 porsiyon beyaz peynir tüketmesi yaklaşık 600 mg kalsiyum ihtiyacını karşılaması demektir.

• 1 bardak sütte yaklaşık 250 mg kalsiyum

• 1 bardak yoğurtta yaklaşık 250 mg kalsiyum

• 1 porsiyon (30 gram) beyaz peynirde yaklaşık 100 mg kalsiyum

KALSİYUM HANGİ BESİNLERDE VAR?

İncir 35 mg

Chia tohumu 630 mg

Soya sütü 53 mg

Kuru fasulye 141 mg

Ay Çekirdeği 78 mg

Ispanak 148 mg

Lahana 46 mg

Roka 160 mg

Brokoli 105 mg

Soya fasulyesi 140 mg

Tatlı patates 30 mg

Kuru incir 162 mg

Bamya 84 mg

Portakal 40 mg

Balkabağı 22 mg

Tohumlar

Peynir

Yoğurt

Sardalye ve Somon

Süt

Fasulye

Mercimek

Badem