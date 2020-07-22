Halit Ayar cinayeti: Bıçaklayana "müebbet" , tekmeleyene "ağırlaştırılmış müebbet" istendi

"SAVUNMALAR SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

Savcı, her iki sanığın ifadelerinde, olayın başlangıcında geride durduklarını ileri sürdüklerini ifade ederek "Sanık Emra Yaşar'ın olayı genel olarak hatırlamasına karşın maktulün yere düştüğü ve onu bıçakladığı anı anımsayamadığını beyan etmesinin özellikle kamera görüntüleri karşısında suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar olduğunu" kaydetti.

"HER İKİ SANIK DA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNU İŞLEDİ"

Sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın maktul Halit Ayar'ı fiili hakimiyet içinde öldürdükleri belirtilen mütalaada, "sanık Emra Yaşar'ın maktule yönelttiği öldürücü bıçak darbelerinin ardından sanık Erhan Kurdal'ın yaralı olduğunu bildiği halde maktule tekme attığını, bu sırada maktulün henüz ölmemiş olduğu", bu bağlamda her iki sanığın da "Kasten öldürme" suçunu işlediği kaydedildi.