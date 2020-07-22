İlmek ilmek özenle dokundu

İstanbul'da 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunuyor. Fabrikanın üretim müdürü Behçet Özkul, "Türkiye'nin ilk halı fabrikasıyız. 1912'de kurulduk. Halıları Cuma namazına yetiştirebilmek için 60 kişilik ekibimiz ile gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Fabrikadaki çalışan tüm personel bu işe odaklandı" diye konuştu. İstanbul'un fethinin sembolü olan ve ibadete açılmasının İslam alemince hasretle beklendiği Ayasofya Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesindeki Türkiye'nin ilk makineli halı üretimi yapılan fabrikasında dokunuyor. Halı imalatında 108 yıllık bir tarihi geçmişe sahip Özkul Ailesi'ne ait fabrikada yüzde yüz yerli yünden Ayasofya Camii için toplam 2 bin 350 metrekare üretilen halının büyük bölümü bitti. 4 parti şeklinde üretilen halıların üçüncü partisi İstanbul'a gönderildi. Dördüncü partinin yarın teslim edilmesi planlanıyor.Ayasofya Camii'nin halılarını 24 Temmuz'daki Cuma namazına yetiştirebilmek için 60 kişilik ekibiyle gece gündüz çalıştıklarını söyleyen fabrikanın üretim müdürü Behçet Özkul, "Ayasofya Camii için toplam 2 bin 350 metrekare halı üretimi yapıyoruz. 4 parti şeklindeki üretimimizin 3. partisi İstanbul'a gönderildi. Perşembe gecesi (yarın) tamamı bitmiş olacak. Bugüne kadar Edirne Selimiye Camii, Bursa Ulu Cami, İstanbul Fatih, Eyüp Sultan ve Nuruosmaniye Camileri'nin halılarını biz dokuduk. Şimdiye kadar yurt içi ve yurt dışında 50 bin caminin halısını biz ürettik. Türkiye'nin İlk makine dokuma halı fabrikasıyız" dedi.Osmanlı döneminde kullanılan rumi motifiyle halıları dokuduklarını söyleyen Behçet Özkul, "İnsan sağlığına zarar vermeyen reaktif boya teknolojisi kullanıyoruz. Ayasofya Camii halılarını ördek başı yeşili ve tonlarında üretiyoruz. Halının ipliğinde kullanılan yüzde yüz yerli yün. Halının içinde akrilik polyester naylon tarzı yanıcı ve insan sağlığına zararlı hiçbir madde bulunmuyor. Yanmaz özelliği var" diye konuştu. Özkul, "Halının kaynağı olan yünü boyamada farklı bir teknik uygulamanın yanı sıra secde esnasında diz yerlerinde oluşan tahribatı önlemek amacıyla da tüylerinde buharlı bir işlem yaparak kıble yönüne yatırıyoruz. Bu şekilde halıda kesinlikle deforme oluşmayacak. Bu dünyada sadece bizim firmamızda uygulanan bir yöntem" diye konuştu.