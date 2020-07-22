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'da büyük vurgun! Çalıştıkları saç ekim merkezini soydular...

Şişli'de son yıllarda eşi görülmemiş bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Çalıştıkları saç ekim merkezinden 2017 yılından bu yana 3 milyon 900 bin lirayı hesaplarına aktardıkları tespit edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 11:03 Son Güncelleme: 22.7.2020 11:10 ABONE OL
İstanbul'da büyük vurgun! Çalıştıkları saç ekim merkezini soydular...

İstanbul'da polise başvuran bir saç ekim merkezi sahipleri, çalışanları tarafından paralarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayetçi A.A. ortağı olduğu saç ekim merkezinin muhasebe kayıtlarını incelediklerinde 2017 yılından 2020 yılının şubat ayına kadar çeşitli aralıklarla toplam 3 milyon 900 bin liranın çalışanlar tarafından kendi hesaplarına aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi.

YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Milyonluk hırsızlık olayıyla ilgili Çekmeköy, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda saç ekim merkezi çalışanları oldukları öğrenilen Neslihan M.(45), Bayram M.(41), Arzu S.(46) ve Duygu K.(26) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Neslihan M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Arzu S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer iki şüphelide serbest bırakıldı.

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İstanbul'da büyük vurgun! Çalıştıkları saç ekim merkezini soydular...
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