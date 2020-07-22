İzmir'deki tarihi kalede tepki çeken görüntü

'BU HALİNE İÇİMİZ ACIYOR'

Surlara yazılan yazıların tarihi alanlara yakışmayan görüntüler olduğunu dile getiren vatandaşlardan Nuran Gültekin (35), "Tarihi eserlerimiz çok güzel ama şu hali içimizi acıtıyor. Ateş de yakıyorlar. Ne zaman kimin yaptığını görmüyoruz ama bir geliyoruz ya çizmişler ya yakmışlar ya da etrafı kirletmişler. Bu kadar önemli bir tarihi alanın bu hale gelmesi bizleri çok üzüyor" ifadelerini kullandı.