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'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

'de bir okulun müdür yardımcısı, görev yaptığı lisede ölü bulundu. Sümer'in, yüksek tansiyon hastası olduğu ve yakın zamanda sinüzit ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:41 Son Güncelleme: 22.7.2020 10:42 ABONE OL
Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT) kursu gören öğrencilerden biri, sabah okula geldiğinde müdür yardımcısı Mustafa Sümer'i (55) koridordaki kanepede başı masaya yaslı vaziyette hareketsiz görünce durumu öğretmenlerine bildirdi.

Öğretmenlerin haber vermesiyle okula polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Sümer'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Sümer'in, yüksek tansiyon hastası olduğu ve yakın zamanda sinüzit ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

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Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu
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