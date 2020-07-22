Kocaeli'de feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D650 Karayolu Kocabayramlar Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Barham idaresindeki Fiat marka 34 BSM 420 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İzmit Belediyesi'ne ait Samet K. yönetimindeki 34 VZ 6212 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil ise yoldan çıkarak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 7 kişi sıkışırken, kamyon sürücüsü yaralanmadan kurtuldu.





FECİ KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan 5 kişi çıkartıldı.

Sıkıştıkları yerden çıkartılan Göktuğ Barhan, Erhan Barhan, Serhan Barhan, Duygu Barhan isimli 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan 3 kişi ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kandıra Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen 3 yaralıdan 1'i de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





CENAZELER TEK TEK CENAZE ARACINA TAŞINDI

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı, kazanın yaşandığı yolda incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlanabildiği yolda yoğunluk oluştu.

Ekipler tarafından yolda yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri tek tek cenaze aracına taşınarak morga kaldırıldı. Araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.