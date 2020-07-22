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Kucağında çocukla kamyonet kullanan sürücü kamerada

Akıllara durgunluk veren görüntü 'da kaydedildi. Bir sürücü, O-3 Bağlantı Yolu'nda kucağına aldığı çocukla kamyonet kullandı. Babanın bu vurdumduymaz tavrı diğer sürücüleri şaşkına çevirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:48 Son Güncelleme: 22.7.2020 10:08 ABONE OL
Kucağında çocukla kamyonet kullanan sürücü kamerada

Görüntüler gece saatlerinde Topkapı-TEM Otoyolu O-3 Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar mevkiinde çekildi. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 34 MM 7326 plakalı kamyonetin sürücüsünün, kucağında bir çocukla kamyoneti kullandığı görülüyor.

Görüntülerde sürücü, hızla akan trafikte kamyoneti kullanmaya devam ederken, sürücünün kucağında oturan çocuk ise hiçbir şeyden habersiz olarak çevreyi izliyor.

Bir süre bu şekilde yoluna devam eden sürücü, görüntülerinin çekildiğini fark edince otogar istikametinde gözden kayboldu.

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Kucağında çocukla kamyonet kullanan sürücü kamerada
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