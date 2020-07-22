Kurban Bayramı ne zaman, bu ayın kaçında? Kurban Bayramı 2020 tatili kaç gün?

Müslümanların yıl içindeki ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başlamış durumda. Bu anlamlı günde Kurban ibadetleri yerine getirilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Ayrıca resmi tatilleri değerlendirmek isteyenler tatil planlarını yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini bayram günleri takvimi ile 2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusuna bu başlık altından yanıt bulabilirsiniz. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi!
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Müslüman âleminin heyecanla beklediği bu önemli güne artık sayılı günler kaldı. İbadetlerini yerine getirmek için sabırsızlanan bazı kişiler bayram tarihini araştırıyor.
KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2020 dini günler takvimi yayınlanmıştı. Buna göre;
KURBAN BAYRAMI (AREFE): 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (1.Gün): 31 TEMMUZ-2020 CUMA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün): 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (3.Gün): 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR
KURBAN BAYRAMI (4.Gün): 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.