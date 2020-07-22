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Motosiklet, yaya çarptı: 2 yaralı

'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nilgün Özcan'a (45), motosiklet çarptı. Kazada Özcan ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 17:50 ABONE OL
Motosiklet, yaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Ereğli'nin Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Şaban Özsoy (36) yönetimindeki 67 TU 891 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nilgün Özcan'a çarptı. Kazada sürücü Özsoy ile yola savrulan Nilgün Özcan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Motosiklet, yaya çarptı: 2 yaralı
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