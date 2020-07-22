SGK çalışanını müfettişler yakaladı! Milyonluk vurgun böyle ortaya çıktı...

'PARAYA İHTİYACIMIZ VARDI'

Ortaya çıkan bu durum sonrası vatandaşlara geriye dönük prim yükleyen kullanıcının işlemleri geriye dönük şekilde incelendi. Bağcılar SGK'da görevli Ali G.'nin Özcan S.'nin kullanıcı adı ve şifresiyle 154 vatandaşa geri ödeme yapıldığı tespit edildi. 35 farkı ilde yaşadıkları belirlenen söz konusu sigortalarının Diyarbakır, Adana, Mersin, Tarsus, İzmir ve Ankara illerinde bulunduğu ve ifadeleri alındı. Müfettişlerce ifadeleri alınan vatandaşlar, paraya ihtiyaçları olduğunu SGK ödemeleri olmadığı için kredi çekemedikleri ve sosyal medya vasıtasıyla ya da aracı bazı yakınlarıyla görüştüklerinden komisyon karşılığında SGK ödemelerinin yaptırdıklarını anlattı.