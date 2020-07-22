Müge Anlı'nın programından son dakika: 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öleceğini annesi rüyasında gördü! Canlı yayında şaşırtan sözler...

"ÜÇ ÇOCUĞUMUN NASIL ÖLECEĞİNİ RÜYAMDA GÖRDÜM"

"Ben Şiar'ı rüyamda gördüm, elinin içi kanlı, ayak parmağından kan akıyordu yerde yatıyordu, Şiar ölmüştü 13 yaşına girmeden Şiar ölecekti dedim kayınvalideme o zaman Şiar'ın yaşını hatırlamıyorum söylediğimden de çok çok eminim" dedi.

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"Ben diğer çocuklarımın öleceğini de rüyamda gördüm. Akli dengem yerinde. Bazen yorum yapılmış, bu nasıl anne denilmiş, hiç kimse kimseyi bilmeden yargılayamaz. Kayınvalidemin evinden çıktım kadın sığınma evinde kaldım o zaman Şiar benim yanımdaydı..."

ŞİAR KILIÇ'IN ÖLÜMÜNDE BÜYÜK ŞÜPHE

Bir izleyicinin anlatıklarına göre; Şiar Kılıç'ın el ve ayak bileklerinin yangından cesedi çıkarılırken olmayışı şüphe uyandırdı. Konu ile ilgii ise başka bir iddia daha ortaya atıldı. Bahadır Bey ve Gülizar Amanet'in kavga etmesi sonucu Şiar Kılıç'ın yere düşüp bir daha hareket etmedi yönünde oldu.

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