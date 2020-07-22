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Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı'nın programından son dakika: 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öleceğini annesi rüyasında gördü! Canlı yayında şaşırtan sözler...

'nın programından : 9 yaşındaki 'ın öleceğini annesi rüyasında gördü! Canlı yayında şaşırtan sözler...

haberleri...'nın programında olayı gündem oldu. 9 yaşındaki Şiar geçtiğimiz Nisan ayında 'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve yaşamını yitirmişti. Küçük çocuğun babası olaydan aylar sonra Müge Anlı'nın programına katıldı ve oğlunun yangından önce öldürülmüş olabileceğini söyledi. Öte yandan canlı yayında annesi Gülizar Hanım'ın "Üç çocuğumun da öleceğini rüyamda gördüm" demesi şoke etkisi yarattı. İşte Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin son dakika detaylar...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 12:07 Son Güncelleme: 22.7.2020 12:17 ABONE OL
Müge Anlı'nın programından son dakika: 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öleceğini annesi rüyasında gördü! Canlı yayında şaşırtan sözler...

'nın programında işlenen 'ın ölümüne ilişkin haberleri geliyor.Nisan ayında 'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümü araştırılırken anne 'in sözleri stüdyoda şok etkisi yarattı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" demişti sözlerinin ardından gözler anneye çevrildi. Programa katılan Şiar Kılıç'ın babası, dedesi ve babaanesi ise Şiar'ın ölümü ile ilgili detayları öğrenmek istiyor.

MÜGE ANLI'DAKİ ŞİAR KILIÇ NASIL ÖLDÜ? ANNENİN SÖZLERİ ŞOKE ETTİ!

Ölen çocuk Şiar Kılıç'ın annesi bugün canlı yayına katıldı ve açıklamaları ile izleyenleri ekrana kilitledi. "Ben Şiar'ı rüyamda gördüm, elinin içi kanlı, ayak parmağından kan akıyordu yerde yatıyordu, Şiar ölmüştü 13 yaşına girmeden Şiar ölecekti dedim kayınvalideme o zaman Şiar'ın yaşını hatırlamıyorum söylediğimden de çok çok eminim" dedi.

İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin son dakika detayları...

Müge Anlı'nın programından son dakika: 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öleceğini annesi rüyasında gördü! Canlı yayında şaşırtan sözler...

"ÜÇ ÇOCUĞUMUN NASIL ÖLECEĞİNİ RÜYAMDA GÖRDÜM"

"Ben Şiar'ı rüyamda gördüm, elinin içi kanlı, ayak parmağından kan akıyordu yerde yatıyordu, Şiar ölmüştü 13 yaşına girmeden Şiar ölecekti dedim kayınvalideme o zaman Şiar'ın yaşını hatırlamıyorum söylediğimden de çok çok eminim" dedi.

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"Ben diğer çocuklarımın öleceğini de rüyamda gördüm. Akli dengem yerinde. Bazen yorum yapılmış, bu nasıl anne denilmiş, hiç kimse kimseyi bilmeden yargılayamaz. Kayınvalidemin evinden çıktım kadın sığınma evinde kaldım o zaman Şiar benim yanımdaydı..."

ŞİAR KILIÇ'IN ÖLÜMÜNDE BÜYÜK ŞÜPHE

Bir izleyicinin anlatıklarına göre; 'ın el ve ayak bileklerinin yangından cesedi çıkarılırken olmayışı şüphe uyandırdı. Konu ile ilgii ise başka bir iddia daha ortaya atıldı. Bahadır Bey ve 'in kavga etmesi sonucu Şiar Kılıç'ın yere düşüp bir daha hareket etmedi yönünde oldu.

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Müge Anlı'nın programından son dakika: 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öleceğini annesi rüyasında gördü! Canlı yayında şaşırtan sözler...
Müge Anlı'nın programından son dakika: 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öleceğini annesi rüyasında gördü! Canlı yayında şaşırtan sözler...
Müge Anlı'nın programından son dakika: 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öleceğini annesi rüyasında gördü! Canlı yayında şaşırtan sözler...
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Müge Anlı'nın programından son dakika: 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öleceğini annesi rüyasında gördü! Canlı yayında şaşırtan sözler...
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