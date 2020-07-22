Muğla'da dereye giren kişi boğuldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu. Arkadaşlarıyla Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu'na giden Şahin Külür (35), serinlemek için kanyondaki dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suda hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi.