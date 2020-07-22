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'da dereye giren kişi boğuldu

'nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu. Arkadaşlarıyla Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu'na giden Şahin Külür (35), serinlemek için kanyondaki dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suda hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 21:57 Son Güncelleme: 22.7.2020 21:58 ABONE OL
Muğla'da dereye giren kişi boğuldu

'nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu. Arkadaşlarıyla Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu'na giden Şahin Külür (35), serinlemek için kanyondaki dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suda hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi.

Muğla'da dereye giren kişi boğuldu

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin Şahin Külür'ün cansız bedenini sudan çıkaramaması üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları sevk edildi.

Muğla'da dereye giren kişi boğuldu

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Külür'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahin Külür'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Muğla'da dereye giren kişi boğuldu
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