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Nargile kafeler ne zaman açılacak? Gözler İçişleri Bakanlığı’na çevrildi

Corona virüs salgını nedeniyle pek çok işletme, geçici süreliğine kapatılmıştı. 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile birlikte ise, Lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi pek çok işletme açılmaya başlanmıştı. Son olarak nargile kafelerin ne zaman açılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Nargile kafeler ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 22.7.2020 17:14 ABONE OL
Nargile kafeler ne zaman açılacak? Gözler İçişleri Bakanlığı’na çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi pek çok alanların bir süre daha kapalı kalacağını belirtmişti. Erdoğan, eğlence yerleriyle ilgili de şunları söylemişti;

Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekânları süratle kapattık.

1 Haziran itibari ile uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlını gereksiz şekilde riske atacak adımlardan durduk. Dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan buluşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma şansımız yoktur. Eğlence mekânları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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Nargile kafeler ne zaman açılacak? Gözler İçişleri Bakanlığı’na çevrildi
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