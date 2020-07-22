Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini yaptığı Sayısal Loto oyununun 1342. hafta şanslı numaraları 22 Temmuz 2020 Çarşamba (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı…