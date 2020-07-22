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sonuçları açıklandı mı? BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini yaptığı oyununun 1342. hafta şanslı numaraları 22 Temmuz 2020 Çarşamba (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ ? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte ekranı…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 19:44 Son Güncelleme: 22.7.2020 19:44 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 22 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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