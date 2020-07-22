Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş

'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş

'da büfeye gelen 2'si kadın 4 müşteriye 'sende büyü var' diyerek kandıran ve yaptığı seanslarla mağdurların paralarını alıp, iki kadına da fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen daha önce büfeyi işleten Yaşar D. (46) ve büfecinin yeni işletmecisi İsmail U. (29) polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Yaşar D.'nin evinde yapılan aramada ise büyü için kullanılan düğüm atılmış iplerin bulunduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:04 Son Güncelleme: 22.7.2020 10:13 ABONE OL
'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2'si kadın 4 mağdurun kendisini 'hoca' olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıklarını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.

'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş

Polis, kadın mağdurlara da seans sırasında masaj yapma bahanesiyle fiziki tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli Yaşar D.'nin merkez Karatay ilçesinde devrettiği bir büfeye gelen müşterilere, 'Sende büyü var." dediği öğrenildi.

'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş

EVİNDE YAPILAN DETAYLI ARAMADA...

Mağdurların adreslerine gidip veya mağdurları kendi evine çağırarak para karşılığında seanslar yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis, daha önce büfeyi işleten ve halen büfeye sık sık gelen Yaşar D. ve büfenin yeni işletmecisi İsmail U.'yu yapılan operasyonla gözaltına aldı. Yaşar D.'nin evinde yapılan detaylı aramada ise büyü yapmada kullanılan 7 adet düğüm atılmış ip ele geçirildi. Yaşar D.'nin emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, büfeci İsmail U.'nun da böyle bir şeyden haberinin olmadığını ileri sürdüğü belirtildi. İki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA