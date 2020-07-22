'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş

EVİNDE YAPILAN DETAYLI ARAMADA...

Mağdurların adreslerine gidip veya mağdurları kendi evine çağırarak para karşılığında seanslar yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis, daha önce büfeyi işleten ve halen büfeye sık sık gelen Yaşar D. ve büfenin yeni işletmecisi İsmail U.'yu yapılan operasyonla gözaltına aldı. Yaşar D.'nin evinde yapılan detaylı aramada ise büyü yapmada kullanılan 7 adet düğüm atılmış ip ele geçirildi. Yaşar D.'nin emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, büfeci İsmail U.'nun da böyle bir şeyden haberinin olmadığını ileri sürdüğü belirtildi. İki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.