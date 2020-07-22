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Son dakika: Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı gün yas tutacak! Kiliselerde 1453'teki yaptıklarını yapacaklar

Son dakika haberi: Kilisesi, Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk namaz gününde yas tutma kararı aldı. Kilise, 24 Temmuz'u yas günü ilan ettiklerini açıkladı. Atina Başpiskoposu, "dünyanın büyük ülkelerinin kendi çıkarları uğruna" 'nin kararına tepki göstermemesini de eleştirdi.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:15 Son Güncelleme: 22.7.2020 14:22 ABONE OL
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı gün Yunanistan yas tutacak! Kiliselerde 1453'teki yaptıklarını yapacaklar

Ayasofya Camisi'nde ilk namaz için geri sayım sürüyor. Son hazırlıkların yapıldığı camide 24 Temmuz'da Cuma namazı kılınacak. Namaza koronavirüs salgını nedeniyle 1000-1500 kişi katılacak. Bahçede ise sosyal mesafeye uyularak binlerce kişinin daha katılımı sağlanacak. Camideki ilk namaza kısa bir süre kala 'dan bir açıklama geldi. Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, 24 Temmuz'u yas günü ilan ettiklerini duyurdu.

Son dakika: Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı gün Yunanistan yas tutacak! Kiliselerde 1453'teki yaptıklarını yapacaklar

YUNANİSTAN KİLİSESİ: 24 TEMMUZ YAS GÜNÜDÜR

Atina Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, "24 Temmuz Ortodoksluk, Hıristiyanlık ve Helenizm için yas günüdür" dedi ve 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı tarafından fethi sırasında Bizanslıların okudukları duaların o gün tüm kiliselerde okunacağını söyledi.

Son dakika: Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı gün Yunanistan yas tutacak! Kiliselerde 1453'teki yaptıklarını yapacaklar

Atina Başpiskoposu, "dünyanın büyük ülkelerinin kendi çıkarları uğruna" 'nin kararına tepki göstermemesini de eleştirdi.

Son dakika: Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı gün Yunanistan yas tutacak! Kiliselerde 1453'teki yaptıklarını yapacaklar
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Son dakika: Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı gün Yunanistan yas tutacak! Kiliselerde 1453'teki yaptıklarını yapacaklar
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