Son dakika: Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı gün Yunanistan yas tutacak! Kiliselerde 1453'teki yaptıklarını yapacaklar

Ayasofya Camisi'nde ilk namaz için geri sayım sürüyor. Son hazırlıkların yapıldığı camide 24 Temmuz'da Cuma namazı kılınacak. Namaza koronavirüs salgını nedeniyle 1000-1500 kişi katılacak. Bahçede ise sosyal mesafeye uyularak binlerce kişinin daha katılımı sağlanacak. Camideki ilk namaza kısa bir süre kala Yunanistan'dan bir açıklama geldi. Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, 24 Temmuz'u yas günü ilan ettiklerini duyurdu.
YUNANİSTAN KİLİSESİ: 24 TEMMUZ YAS GÜNÜDÜR
Atina Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, "24 Temmuz Ortodoksluk, Hıristiyanlık ve Helenizm için yas günüdür" dedi ve 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı tarafından fethi sırasında Bizanslıların okudukları duaların o gün tüm kiliselerde okunacağını söyledi.
Atina Başpiskoposu, "dünyanın büyük ülkelerinin kendi çıkarları uğruna" Türkiye'nin kararına tepki göstermemesini de eleştirdi.