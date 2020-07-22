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Son dakika haberi: 'da büyük orman yangını! Yerleşim yerlerine ilerliyor...

Son dakika haberi: 'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahaleye başladı. Yangının yerleşim yerine sıçramaması için büyük çaba sarfediliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 12:02 Son Güncelleme: 22.7.2020 12:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Antalya'da büyük orman yangını! Yerleşim yerlerine ilerliyor...

'nın Aksu ilçesi yakınlarında çalılık alanda başlayan yangın, ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Son dakika haberi: Antalya'da büyük orman yangını! Yerleşim yerlerine ilerliyor...

Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Belen mevkisindeki çalılık alanda saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. Hızla büyüyen yangın ormana sıçradı.

Son dakika haberi: Antalya'da büyük orman yangını! Yerleşim yerlerine ilerliyor...

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme uçağı, helikopter ile Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerinin yakınındaki yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, alevlerin Kurşunlu Şelalesi bölgesine doğru ilerlediği bildirildi.

Son dakika haberi: Antalya'da büyük orman yangını! Yerleşim yerlerine ilerliyor...
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Son dakika haberi: Antalya'da büyük orman yangını! Yerleşim yerlerine ilerliyor...
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