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Haberi: cinayetini çözen detay! Katili 'yı kaybolduğu gün…

16 Temmuz tarihinde Muğla’nın Ula ilçesinde kaybolan ’den acı haber dün geldi. 5 gündür kayıp olan talihsiz kadının cansız bedeni Gülağzı mevkiindeki ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. Gültekin’i öldüren isim, eski sevgilisi çıkarken, cinayetin detayları kan dondurdu. Öte yandan gelen bilgisine göre, Gültekin'in, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 11:13 Son Güncelleme: 22.7.2020 11:17 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Katili Cemal Metin Avcı'yı kaybolduğu gün…

Türkiye Muğla'da yaşanan vahşeti konuşuyor! 16 Temmuz tarihinde Ula ilçesinde kaybolan 'den bir daha haber alınamamıştı. Talihsiz kadın üniversite öğrencisi ve yalnız yaşıyordu. Ailesi İstanbul'da olan Pınar Gültekin'in ablası ile annesi genç kadından haber alamayınca polise haber verdi. Arama çalışmaları beş gün devam etti ve talihsiz kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Cinayetin her bir detayı kan dondururken, gelen bilgisine göre Gültekin'in, katil zanlısı 'yı 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ DETAY ELE VERDİ

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekip, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Gültekin'in sosyal medya hesabından 16 Temmuz tarihinde cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı engellediği ortaya çıktı.

Son Dakika Haberi: Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Katili Cemal Metin Avcı'yı kaybolduğu gün…

İKİ SORU İLE CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'in yakın çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda, ile uzun süredir birliktelikleri bulunduğu bilgisi üzerine bu kişi hakkında incelemeler yaptı. Katil zanlısı Avcı, üzerindeki şüphelerin artması sonrası gözaltına alındı. Zanlının sorgusunda, sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından 16 Temmuz tarihinde neden engellendiği ve akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzini ne yaptığı soruları üzerine cinayet düğümü çözüldü.

Son Dakika Haberi: Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Katili Cemal Metin Avcı'yı kaybolduğu gün…

CEMAL METİN AVCI KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Evli ve bir çocuk babası olan 30 yaşındaki gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü.

KATİLİN İFADESİ ŞOKE ETTİ

Zanlının ifadesinde, "İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek bana şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi.

Son Dakika Haberi: Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Katili Cemal Metin Avcı'yı kaybolduğu gün…
Son Dakika Haberi: Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Katili Cemal Metin Avcı'yı kaybolduğu gün…
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Son Dakika Haberi: Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Katili Cemal Metin Avcı'yı kaybolduğu gün…
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