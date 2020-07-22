Son Dakika Haberi: Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Katili Cemal Metin Avcı'yı kaybolduğu gün…

Türkiye Muğla'da yaşanan vahşeti konuşuyor! 16 Temmuz tarihinde Ula ilçesinde kaybolan Pınar Gültekin'den bir daha haber alınamamıştı. Talihsiz kadın üniversite öğrencisi ve yalnız yaşıyordu. Ailesi İstanbul'da olan Pınar Gültekin'in ablası ile annesi genç kadından haber alamayınca polise haber verdi. Arama çalışmaları beş gün devam etti ve talihsiz kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Cinayetin her bir detayı kan dondururken, gelen son dakika bilgisine göre Gültekin'in, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ DETAY ELE VERDİ

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekip, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Gültekin'in sosyal medya hesabından 16 Temmuz tarihinde cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı engellediği ortaya çıktı.