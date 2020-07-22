Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledildiği evin içi görüntülendi! Balkonda kül dolu varil...

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haberi: 'in tarafından katledildiği evin içi görüntülendi! Balkonda kül dolu varil...

haberi: 'nın, 'i katlettiği evin içi ilk kez görüntülendi. Evin balkonunda kül dolu varil bulundu. Balkonun içine dağılan küller de dikkat çekti. Pınar Gültekin, kendisi ile ilişki yaşamak isteyen Cemal Metin Avcı'yı reddetmiş, Avcı, bunun üzerine Pınar Gültekin'i boğarak öldürmüştü. Katil vahşeti daha ileri boyutlara taşımış, cesedi yakıp varile koymuştu. Beton da dökülen varil aramalar sonucunda bulunmuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:46 Son Güncelleme: 22.7.2020 14:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilği evin içi görüntülendi! Balkonda kül dolu varil...

Muğla'da 16 Temmuz tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cesedine ulaşılan 'in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evinde içinde ateş yakılmış varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.

Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilği evin içi görüntülendi! Balkonda kül dolu varil...

En son Menteşe'deki bir alışveriş merkezinin cafesinde 16.14'de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. 'in aynı gün katil zanlısı ile Karabağlar Yaylasındaki bağ evine gittikleri burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü öğrenilirken, katil zanlısının aynı gün saat 18.05'de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına, daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilği evin içi görüntülendi! Balkonda kül dolu varil...

'in öldürüldüğü Karabağlar Yaylasındaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı. Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.

Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilği evin içi görüntülendi! Balkonda kül dolu varil...

İŞTE KATLİAMIN GERÇEKLEŞTİĞİ O EV...

Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilği evin içi görüntülendi! Balkonda kül dolu varil...
Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilği evin içi görüntülendi! Balkonda kül dolu varil...
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Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledildiği evin içi görüntülendi! Balkonda kül dolu varil...
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