SON DAKİKA HABERİ: Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade

Türkiye, ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Gültekin cinayetini konuşuyor. Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülen ve sonrasında yakılarak bir çöp konteynerine konulan Pınar Gültekin 5 gündür kayıptı. Polis ekipleri harekete geçerek katil zanlısını gözaltına aldı ve katil Avcı cinayeti itiraf etti. Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu noktada yaptıkları incelemede, dehşet verici görüntü ile karşılaştılar.

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ORMANLIK ALANA VARİL İLE BIRAKMIŞ!

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.