Son dakika haberi: Türkiye'yi ölümüyle ayağa kaldıran Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'e getirildi! Son yolculuğunda bölge halkı Pınar'ı yalnız bırakmadı!

Son dakika haberler… Pınar Gültekin'in cenazesi memleketi Bitlis'e getirildi. Muğla'da bir süre önce kaybolan Üniversite öğrencisi genç kızın eski sevgilisi tarafınca vahşice katledilmesi tüm ülkeyi derinden sarsmıştı. Cesedi ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş bir varil içerisinden çıkartılan Pınar Gültekin'in cenaze namazının kılınacağı Bitlis Hizan ilçe merkez camii önünde çevre halkından çok sayıda insan bulunuyordu. İşte Pınar Gültekin'in Cenazesinden gelen son dakika görüntüleri…
Geçtiğimiz gün ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin yapılan otopsinin ardından defni için memleketi Bitlis'e gönderildi. Genç kızın cenaze namazının kılınacağı camii önünde yoğunluk yaşandığı objektiflere yansırken bölge halkı son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı…
PINAR GÜLTEKİN'İN CENAZESİ BİTLİS'E GETİRİLDİ!
Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine getirildi.
CAMİ ÖNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANDI
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin'in cenazesi, ilk olarak ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınacak olan Gültekin, daha sonra Gayda köyünde toprağa verilmesi bekleniliyor.
Cenaze namazı için çok sayıda ilçe halkı cami önünde toplandı.
Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekip, Pınar Gültekin'in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Gültekin'in sosyal medya hesabından 16 Temmuz tarihinde cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı engellediği ortaya çıktı.
İKİ SORU İLE CİNAYET ÇÖZÜLDÜ
Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınar Gültekin'in yakın çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Cemal Metin Avcı ile uzun süredir birliktelikleri bulunduğu bilgisi üzerine bu kişi hakkında incelemeler yaptı. Katil zanlısı Avcı, üzerindeki şüphelerin artması sonrası gözaltına alındı. Zanlının sorgusunda, sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından 16 Temmuz tarihinde neden engellendiği ve akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzini ne yaptığı soruları üzerine cinayet düğümü çözüldü.
KATİLİN İFADESİ ŞOKE ETTİ
Zanlının ifadesinde, "İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek bana şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi.