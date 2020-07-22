Son dakika haberi: Türkiye'yi ölümüyle ayağa kaldıran Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'e getirildi! Son yolculuğunda bölge halkı Pınar'ı yalnız bırakmadı!

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haberi: Türkiye'yi ölümüyle ayağa kaldıran 'in cenazesi 'e getirildi! Son yolculuğunda bölge halkı Pınar'ı yalnız bırakmadı!

Gelen haberine göre; tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin ardından 'in cenazesi memleketine getirildi. 'da kaybolduktan sonra 5 gün boyunca aranan ve ardından eski sevgilisi tarafından vahşice katledildiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi genç kadın ölümü ile tüm ülkeyi sarsmıştı. Cenazesi Memleketi 'e götürülen Pınar Gültekin'in son yolculuğunda ilçe halkı onu yalnız bırakmadı. Cenaze namazının kılınacağı Merkez Camii önünde bölge halkından çok sayıda vatandaş bulunuyordu. İşte Pınar Gültekin'in ölümüne ilişkin son dakika haberinin detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 18:01 Son Güncelleme: 22.7.2020 18:01 ABONE OL
Son dakika haberler... Pınar Gültekin'in cenazesi memleketine getirildi! Son yolculuğunda bölge halkı onu yalnız bırakmadı...

haberler… 'in cenazesi memleketi 'e getirildi. 'da bir süre önce kaybolan Üniversite öğrencisi genç kızın eski sevgilisi tarafınca vahşice katledilmesi tüm ülkeyi derinden sarsmıştı. Cesedi ormanlık alanda üzerine beton dökülmüş bir varil içerisinden çıkartılan Pınar Gültekin'in cenaze namazının kılınacağı Bitlis Hizan ilçe merkez camii önünde çevre halkından çok sayıda insan bulunuyordu. İşte Pınar Gültekin'in Cenazesinden gelen son dakika görüntüleri…

PINAR GÜLTEKİN SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKILMADI! CAMİ ÖNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANDI…

Geçtiğimiz gün ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin yapılan otopsinin ardından defni için memleketi Bitlis'e gönderildi. Genç kızın cenaze namazının kılınacağı camii önünde yoğunluk yaşandığı objektiflere yansırken bölge halkı son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı…

Son dakika haberler... Pınar Gültekin'in cenazesi memleketine getirildi! Son yolculuğunda bölge halkı onu yalnız bırakmadı...

PINAR GÜLTEKİN'İN CENAZESİ BİTLİS'E GETİRİLDİ!

'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi 'in cenazesi memleketi 'in Hizan ilçesine getirildi.

Son dakika haberler... Pınar Gültekin'in cenazesi memleketine getirildi! Son yolculuğunda bölge halkı onu yalnız bırakmadı...

CAMİ ÖNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANDI

'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan 'in cenazesi, ilk olarak ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınacak olan Gültekin, daha sonra Gayda köyünde toprağa verilmesi bekleniliyor.

Cenaze namazı için çok sayıda ilçe halkı cami önünde toplandı.

Son dakika haberler... Pınar Gültekin'in cenazesi memleketine getirildi! Son yolculuğunda bölge halkı onu yalnız bırakmadı...

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekip, 'in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Gültekin'in sosyal medya hesabından 16 Temmuz tarihinde cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı engellediği ortaya çıktı.

İKİ SORU İLE CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınar Gültekin'in yakın çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Cemal Metin Avcı ile uzun süredir birliktelikleri bulunduğu bilgisi üzerine bu kişi hakkında incelemeler yaptı. Katil zanlısı Avcı, üzerindeki şüphelerin artması sonrası gözaltına alındı. Zanlının sorgusunda, sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından 16 Temmuz tarihinde neden engellendiği ve akaryakıt istasyonundan pet şişe içinde aldığı benzini ne yaptığı soruları üzerine cinayet düğümü çözüldü.

Son dakika haberler... Pınar Gültekin'in cenazesi memleketine getirildi! Son yolculuğunda bölge halkı onu yalnız bırakmadı...

KATİLİN İFADESİ ŞOKE ETTİ

Zanlının ifadesinde, "İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek bana şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Türkiye'yi ölümüyle ayağa kaldıran Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'e getirildi! Son yolculuğunda bölge halkı Pınar'ı yalnız bırakmadı!
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