SON DAKİKA - Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yeni gelişmeler... Cemal Metin Avcı tutuklandı, Başsavcılıktan açıklama geldi!



Türkiye'nin konuştuğu vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bakanlık davaya müdahil olacağını bildirirken otopsi işlemlerinin ise İzmir'de yapılacağı açıklandı. Öte yandan Başsavcılıktan son dakika açıklama geldi ve "Olaya ilişkin şüpheli bir şahıs gözaltına alınmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi." İşte Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı ve olay ile ilgili son gelişmeler...

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME! BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Muğla ilinde meydana gelen P.G.'nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muğla ili Menteşe ilçesinde meydana gelen söz konusu olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülmekte olup, olaya ilişkin şüpheli bir şahıs gözaltına alınmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

İşte Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmeleri...