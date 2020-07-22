Pınar Gültekin'in katilinden kan donduran son dakika ifadesi ortaya çıktı: Cemal Metin Avcı kimdir, evli mi, kaç yaşında? Pınar Gültekin'i neden öldürdü?

CEMAL METİN AVCI KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Evli ve bir çocuk babası olan 30 yaşındaki Cemal Metin Avcı gözaltına alarak, sorgulamak üzere karakola götürdü.

KATİLİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının ifadesinde, "İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek bana şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi.

VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARI…

Güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarından ulaşılan zanlı C.M.A, öldürdüğü üniversite öğrencisi Pınar'la ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını ve tartışma sonrasında sevgilisini döverek vahşice öldürdüğünü itiraf etti.