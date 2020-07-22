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'de hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi

'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 6 aracı hurda yığınına çevirdi. O anlar kameraya da yansıdı. Feci kazada şans eseri sadece kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 12:22 Son Güncelleme: 22.7.2020 12:46 ABONE OL
Sultangazi'de hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi

Kaza Sultangazi'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yokuş aşağıya inen hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

6 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Hafriyat kamyonu araçlara çarpa çarpa ilerlemeye başladı. Kamyonun çarptığı 6 araç hurda yığını haline geldi. Kamyon önünde sürüklediği bir araçla birlikte bina duvarına çarparak durdu. Feci kazada şans eseri sadece kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

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Sultangazi'de hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi
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