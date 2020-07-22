Sultangazi'de sürücülerden sigara isteyen çocuklar polisi harekete geçirdi

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ UYARILDI

Bölgede trafik akışının yoğun olduğu Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolunda, trafiğin yoğun olduğu bir saatte yaşları 14 ila 15 arasında değişen 4 çocuk, araçları durdurarak sürücülerinden sigara istedi. Sigara vermeyen araçların peşinden koşan çocuklar, trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi canları, hem de sürücülerin canını tehlikeye atan çocuklar o anları ise cep telefonu kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştılar.