Suriyeli aile, ikiz kızlarına ‘Aya’ ve ‘Sofya’ adını verdi

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve geçen ay ikiz kızları olan Suriyeli aile, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasından dolayı yaşadıkları mutlulukla çocuklarına "Aya" ve "Sofya" isimlerini verdi. Suriye'de devam eden iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Samah ve Karam Albazo, burada tanışarak dünyaevine girdi. Evlendikten bir yıl sonra ilk kızları Miral'i 3 yıl sonra da ikinci kızları Sara'yı kucaklarına alan Albazo çiftinin geçen ay da ikiz kızları dünyaya geldi. Kızlarına isim arayışına giren aile, Ayasoyfa Camii'nin ibadete açılmasından esinlenerek ikizlerinden birine "Aya" diğerine de "Sofya" adını verdi. Anne Samah Albazo, "Ayasofya'nın açılmasıyla birlikte bugünün tarihi önemini hatırlatması için kızlarımıza 'Aya' ve 'Sofya' isimlerini uygun bulduk" dedi. Albazo, misafirperverliklerinden dolayı Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.