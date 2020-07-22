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Tamir etmek istediği kamyonun altında kaldı

’ın Gürün ilçesinde tamir etmek istediği kamyonun altında kalan sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 17:40 ABONE OL
Tamir etmek istediği kamyonun altında kaldı

Edinilen bilgilere göre kaza saat 15.50 sıralarında Gürün ilçesi oto sanayi sitesinde meydana geldi. 38 YT 321 plakalı MAN marka kamyonu tamir etmek isteyen 55 yaşındaki sürücü M.A. aracın altına girerek uğraşmaya başladı. Tamir esnasında freni boşalan kamyon hareket ederek önce sanayi sitesi tabelasına çarptı, ardından devrildi. Kamyonun altında kalan araç sürücüsü ise yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olay yerine gelen ambulansla Gürün ilçe devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas kent merkezinde bulunan hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Tamir etmek istediği kamyonun altında kaldı
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