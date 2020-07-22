Tekel bayisinde veresiye kavgası: İki ölü bir ağır yaralı

İzmir Ödemiş'teki bir tekel bayisinde veresiye içki yüzünden meydana geldiği öne sürülen silahlı saldırıda 2 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. İddiaya göre A.Ö., E.K. ve Y.A. isimli 3 şahıs tekel bayiye girerek veresiye içki istedi. Tekel bayi işletmecisi O.D. şahıslara olumsuz cevap verdi. İşletmeciyle 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından O.D. husumetli olduğu 3 kişiye tüfekle ateş açtı. A.Ö., E.K. ve Y.A. isimli 3 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. İncelemede A.Ö. ve E.K.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Y.A. hastaneye kaldırılırken, olay sonrası yakalanan O.D. ise gözaltına aldı.