Tıka basa yolcu alıyorlar, denetimden kaçmak için WhatsApp'tan haberleşiyorlar

SADECE KORONAVİRÜSE DEĞİL, KAZAYA DA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR



Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, vatandaşları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı. Öte yandan birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü. Kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri hem kendi hem yolcuları hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.