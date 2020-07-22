Vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin'den son dakika: Pınar Gültekin'in tanıtım filminde oynadığı ortaya çıktı!

Muğla'da 5 gündür kayıp olan ve sonrasında eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıkarken izleyenler duygusal anlar yaşadı. Tanıtım filmi Batuhan Altın adındaki bir arkadaşı tarafından çekilmiş olduğu bildirildi.

PINAR GÜLTEKİN'İN TANITIM FİLMİ ORTAYA ÇIKTI!

Korkunç cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı.

İşte o video ve son dakika haberinin detayları...