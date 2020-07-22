Vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin'den son dakika: Pınar Gültekin'in tanıtım filminde oynadığı ortaya çıktı!

Muğla'da 5 gündür kayıp olan ve sonrasında eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıkarken izleyenler duygusal anlar yaşadı. Tanıtım filmi Batuhan Altın adındaki bir arkadaşı tarafından çekilmiş olduğu bildirildi.
Korkunç cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı.
İşte o video ve son dakika haberinin detayları...
Muğla'nın Ula ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı.
Muğla'nın Ula ilçesinde vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı. Gültekin'in oynadığı turistik tanıtım filmini Batuhan Altın adlı bir arkadaşının çektiği öğrenildi. Görüntülerde Gültekin ve arkadaşlarının tatile gittiği ve beraber vakit geçirip tanıtım yaptıkları görülüyor.
Son dakika: Korkunç cinayetin kurbanı Pınar Gültekin'in tanıtım filminde oynadığı ortaya çıktı | Video