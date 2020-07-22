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Vahşi cinayete kurban giden 'den : Pınar Gültekin'in tanıtım filminde oynadığı ortaya çıktı!

27 yaşındaki üniversite öğrencisi 'in cinayeti herkesi sarstı. Muğla'da 5 gündür kayıp olan ve eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen genç kadın hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filmindeki görüntüleri ortaya çıkan Pınar Gültekin'in arkadaşlarıyla tatile gittiği ve beraber vakit geçirip tanıtım yaptıkları videoda yer alıyor. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 07:33 Son Güncelleme: 22.7.2020 07:36 ABONE OL
Vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin'den son dakika: Pınar Gültekin'in tanıtım filminde oynadığı ortaya çıktı!

Muğla'da 5 gündür kayıp olan ve sonrasında eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıkarken izleyenler duygusal anlar yaşadı. Tanıtım filmi Batuhan Altın adındaki bir arkadaşı tarafından çekilmiş olduğu bildirildi.

PINAR GÜLTEKİN'İN TANITIM FİLMİ ORTAYA ÇIKTI!

Korkunç cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı.

İşte o video ve son dakika haberinin detayları...

Vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin'den son dakika: Pınar Gültekin'in tanıtım filminde oynadığı ortaya çıktı!

Muğla'nın Ula ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi 'in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı.

Muğla'nın Ula ilçesinde vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) bir süre önce oynadığı turistik tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı. Gültekin'in oynadığı turistik tanıtım filmini Batuhan Altın adlı bir arkadaşının çektiği öğrenildi. Görüntülerde Gültekin ve arkadaşlarının tatile gittiği ve beraber vakit geçirip tanıtım yaptıkları görülüyor.

Son dakika: Korkunç cinayetin kurbanı Pınar Gültekin'in tanıtım filminde oynadığı ortaya çıktı | Video

Vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin'den son dakika: Pınar Gültekin'in tanıtım filminde oynadığı ortaya çıktı!
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Vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin'den son dakika: Pınar Gültekin'in tanıtım filminde oynadığı ortaya çıktı!
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