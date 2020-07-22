Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vahşice katledilen Pınar Gültekin, Hizan'da Gayda Köyü'nde toprağa verilecek!

Vahşice katledilen , Hizan'da Gayda Köyü'nde toprağa verilecek!

Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen hakkında son gelişmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Gültekin, Hizan'da Gayda Köyü'nde toprağa verilecek. Muğla'da cinayete kurban giden genç kadının Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi!

Giriş Tarihi: 22.7.2020 10:21 Son Güncelleme: 22.7.2020 10:27 ABONE OL
Vahşice katledilen Pınar Gültekin, Hizan'da Gayda Köyü'nde toprağa verilecek!

GENÇ KADININ KATİLİ METİN AVCI TUTUKLANDI

Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın cesedi yakmak için pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. SABAH'tan Kenan Gürbüz'ün son dakika haberine göre, jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA: MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasına müdahil olacaklarını bildirdi.

Selçuk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Pınar Gültekin'in katledilmesinin yürekleri yaktığını belirterek, "Bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

KATLEDİLEN PINAR GÜLTEKİN, HİZAN'DA GAYDA KÖYÜ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi. Genç kızın tabutu cenaze aracına taşınırken, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Bitlis'in Hizan ilçesi Gayda Köyü'ndeki mezarlıkta talihsiz Pınar için cenaze hazırlıkları yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Vahşice katledilen Pınar Gültekin, Hizan'da Gayda Köyü'nde toprağa verilecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA