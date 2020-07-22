Vahşice katledilen Pınar Gültekin, Hizan'da Gayda Köyü'nde toprağa verilecek!

GENÇ KADININ KATİLİ METİN AVCI TUTUKLANDI

Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın cesedi yakmak için pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. SABAH'tan Kenan Gürbüz'ün son dakika haberine göre, jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA: MÜDAHİL OLACAĞIZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasına müdahil olacaklarını bildirdi.

Selçuk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Pınar Gültekin'in katledilmesinin yürekleri yaktığını belirterek, "Bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

KATLEDİLEN PINAR GÜLTEKİN, HİZAN'DA GAYDA KÖYÜ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi. Genç kızın tabutu cenaze aracına taşınırken, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Bitlis'in Hizan ilçesi Gayda Köyü'ndeki mezarlıkta talihsiz Pınar için cenaze hazırlıkları yapıldı.