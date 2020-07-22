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Yeni hafta ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!

ürünler kataloğu her hafta BİM mağazaları ve internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Bu haftanın Cuma BİM aktüel ürünler listesi de yayımlandı. Yine cazip fiyata sınırlı ürün aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Bu hafta ocaktan mutfak eşyalarına kadar birçok farklı ürün ön plana çıkıyor. Bu başlık altında 24 Temmuz'da raflardaki yerini alacak olan aktüel ürünler kataloğu yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 16:38 ABONE OL
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!

21-24 Temmuz ürünler kataloğu, hem BİM mağazalarında broşür olarak hem de internet ortamında yayınlandı. Her üründen çeşitlilik ve indirimin yer aldığı market zinciri bayrama özel pek çok fırsata vatandaşlar için raflarda yer verecek. Ocak başta olmak üzere, mutfak eşyalarından ev ürünlerine, giyim tekstilinden elektrik elektronik ürünlerine kadar BİM aktüel ürünler listesi yayında! Peki, bu haftaya ait 21-24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21-24 TEMMUZ 2020

BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler vatandaşlara cazip indirim fırsatları sunuyor. Haberimizin devamından BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
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Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!
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