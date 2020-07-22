Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda bayrama özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!

BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu, hem BİM mağazalarında broşür olarak hem de internet ortamında yayınlandı. Her üründen çeşitlilik ve indirimin yer aldığı market zinciri bayrama özel pek çok fırsata vatandaşlar için raflarda yer verecek. Ocak başta olmak üzere, mutfak eşyalarından ev ürünlerine, giyim tekstilinden elektrik elektronik ürünlerine kadar BİM aktüel ürünler listesi yayında! Peki, bu haftaya ait 21-24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21-24 TEMMUZ 2020

BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler vatandaşlara cazip indirim fırsatları sunuyor. Haberimizin devamından BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.