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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan ve ilçede yerleşik yaşayan Hollandalı A.V.D. (68) ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 19:45 Son Güncelleme: 22.7.2020 19:46 ABONE OL
Yerleşik Hollandalı, erkek çocuğa istismardan tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan ve ilçede yerleşik yaşayan Hollandalı A.V.D. (68) ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yerleşik Hollandalı, erkek çocuğa istismardan tutuklandı

Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yerleşik yaşayan Hollandalı A.V.D., dün saat 21.00 sıralarında iddiaya göre aynı apartmanda oturan A.G.Y. adlı erkek çocuğu asansörde bıçakla korkutarak şortunu indirmek istedi. Çocuğu darp ettiği de öne sürülen A.V.D., küfürler ederek çocuğu taciz etti. A.G.Y.'nin ağlayarak durumu anlatması üzerine aile, çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla A.V.D.'den şikayetçi oldu.

Yerleşik Hollandalı, erkek çocuğa istismardan tutuklandı

TUTUKLANDI

İhbar sonrası gelen polis ekipleri A.V.D.'yi gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından polis gözetiminde adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yerleşik Hollandalı, erkek çocuğa istismardan tutuklandı
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