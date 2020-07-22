Yerleşik Hollandalı, erkek çocuğa istismardan tutuklandı

Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yerleşik yaşayan Hollandalı A.V.D., dün saat 21.00 sıralarında iddiaya göre aynı apartmanda oturan A.G.Y. adlı erkek çocuğu asansörde bıçakla korkutarak şortunu indirmek istedi. Çocuğu darp ettiği de öne sürülen A.V.D., küfürler ederek çocuğu taciz etti. A.G.Y.'nin ağlayarak durumu anlatması üzerine aile, çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla A.V.D.'den şikayetçi oldu.