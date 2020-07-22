Zilhicce ayında çekilecek tesbihler nelerdir? Zilhicce ayı tesbihleri ve zikirleri nedir?

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "mesîl" ve "müsbil", Arab-ı âribe devrinde ise "ne'as" ve "bürek" şeklinde adlandırılıyordu.

Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir. Câhiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.

Zilhicce ıslâm'dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında ifa edilen hac menâsikinin mahiyeti, mekânı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menâsikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü "terviye", dokuzuncu günü "arefe" ismiyle anılır. Kurban bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder.

ZİLHİCCE AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

Zilhiccenin ilk 10 günü sabah namazından sonra istiğfar getirin

Zilhicce ayının birinden onuna (yâni Kurban Bayramının ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra:

10 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

10 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'l-Kayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."

10 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.

ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

1.GÜNÜ SUBBUHUN GUDDUSUN RABBUNA RABBUL MELÂIKETI VERRUH 100 DEFA

2.GÜNÜ SUBHANALLÂHİ VE Bİ HAMDİHİ SUBHANALLÂHIL AZİM 100 DEFA

3.GÜNÜ LÂ HAVLE VELÂ GUVVETE ILLÂ BILLÂHİL ALIYYİL AZIM 100 DEFA

4.GÜNÜ HASBİYALLÂHU LÂ ILÂHE İLLÂLLÂHU ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞİL AZİM 100 DEFA

5.GÜNÜ ALLAHÜMME INNEKE AFÜVVÜN KERİMUN TUHİBBUL AFFE FAĞFU ANNİ 100 DEFA

6.GÜNÜ LÂ ILÂHE ILLÂ ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MINEZ ZALİMİN 100 DEFA

7.GÜNÜ RABBİ İNNİ MESSENIYEDDURRU VE ENTE ERHAMURRAHİMİN 100 DEFA

8.GÜNÜ HASBUNALLÂH VE NIĞMEL VEKİL 100 DEFA

9.GÜNÜ AREFE ; 1000 DEFA IHLÂS

10.GÜNÜ BAYRAM: 300 DEFA SUBHANALLÂHİ VE BI HAMDİHİ ÖLMÜŞLERIMIZE OKUNUR.

BAYRAM GÜNÜ ALLAHÜMME HABBIBI ILEYNEL IMÂNE VE ZEYYINHU Fİ GULUBİNA VE KERRİH ILEYNA KÜFRA V FUSUGA VEL İSYÂNE VEC' ALNA MINER RAŞİDİN 100 DEFA okunur.