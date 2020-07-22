Zilhicce ayının önemi ve anlamı nedir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar neler?

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Zilhicce Ayı, toplum gündeminde yer alıyor. İslâm'da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olma özelliği taşıyan bu aylarda bol bol namaz kılınır, dualar okunur ve ibadetler yapılır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen dini günler takvimine göre 22 Temmuz'da başlayan mübarek aylar 3 Ağustos tarihinde sona erecek. İslam dininin beş temel gereklerinden olan hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının önemi ve anlamı nedir? 2020 Zilhicce ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar neler?
Mübarek Zilhicce ayı, 22 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında idrak ediliyor. İslam aleminde hem kurban bayramını hem de hav ibadetini içerisinde barındıran zilhicce ayının önemi ve anlamı merak ediliyor. Bu aylarda yapılan ibadetlerin ve okunana duaların ehemmiyeti oldukça çoktur.
Mübarek aylardan Zilhicce ayı nihayet başladı. Hac ibadetinin yerine getirildiği ay olması dolayısıyla önemli bir konuma sahip olan Zilhicce ayı, Müslümanların en çok ilgilendiği dönemler arasında. Haberimizde, Zilhicce ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar yer alıyor.
İşte, Zilhicce ayı önemi ve bu aylarda yapılacak ibadetler ile okunacak dualar…
Zilhicce ayında Kurban Bayram'ı yer almaktadır. Zilhicce kelimesi sözlükte "hac ayı" anlamına gelmektedir. Bu bakımdan Müslümanlar açısından önemi çok büyüktür. Zilhicce ayının 10. günü mübarek Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Bu günde Müslümanlar Allah'u Te'ala rızası için kurban keserler. Kurban kesmek dinimizde çok büyük bir ibadettir. Allah'a en çok yaklaşılan ibadetlerden birisi Kurban kesmektir. Kurban kesmek vaciptir. Zilhicce ayının bir diğer önemi Hicri takvimdeki son ay olmasıdır. Yani Zilhicce ayının sonunda Hicri yılbaşı olmaktadır. Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı gelecektir. Aşure günü ise Muharrem ayındadır.
Hadîs-i şerifte buyuruldu ki; Allahü teâlâ, ibadetler içinde, Zilhiccenin ilk on gününde yapılanları daha çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik nafile oruç sevabı verilir. Gecelerinde kılınan namaz, Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Bu günlerde çok tesbih yani Sübhanallah, tehlil yani Elhamdülillah ve tekbir yani Allahü ekber söyleyiniz!
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak; "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.
Zilhicce ayı oruç tutma günlerinden birisidir Senedeki faziletli günler. Ramazan ayından sonra, Arefe günü, Aşûre günü, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk on günleridir. Haram aylarının tamamı, oruç tutma günleridir. Bunlar faziletli günlerdir. Bu kıymetli ay ibadetle değerlendirilmelidir "Allah'ın katında, Zilhicce ayının (ilk) on günlerinden daha kıymetli günler yoktur, O günlerde Allah-ü Teala'ya çok ibadet ediniz!" Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;
Zilhicce ayının birinden onuna kadar, her gün sabah namazlarından sonra:10 salevât-ı şerîfe: "Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."10 istiğfâr: "Estağfirullâhe'l-Azîm el-Kerîm ellezî lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayye'lKayyûme ve etûbü ileyk ve nes'elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ innehû hüve't-Tevvâbü'r-Rahîm."10 tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, Lehü'l-mülkü ve lehü'lhamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyü lâ yemûtü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadîr" okunur.