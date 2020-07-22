Zilhicce ayının önemi ve anlamı nedir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar neler?

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Zilhicce Ayı, toplum gündeminde yer alıyor. İslâm'da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olma özelliği taşıyan bu aylarda bol bol namaz kılınır, dualar okunur ve ibadetler yapılır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen dini günler takvimine göre 22 Temmuz'da başlayan mübarek aylar 3 Ağustos tarihinde sona erecek. İslam dininin beş temel gereklerinden olan hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının önemi ve anlamı nedir? 2020 Zilhicce ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar neler?

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Mübarek Zilhicce ayı, 22 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında idrak ediliyor. İslam aleminde hem kurban bayramını hem de hav ibadetini içerisinde barındıran zilhicce ayının önemi ve anlamı merak ediliyor. Bu aylarda yapılan ibadetlerin ve okunana duaların ehemmiyeti oldukça çoktur.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER VE OKUNACAK DUALAR NELER?

Mübarek aylardan Zilhicce ayı nihayet başladı. Hac ibadetinin yerine getirildiği ay olması dolayısıyla önemli bir konuma sahip olan Zilhicce ayı, Müslümanların en çok ilgilendiği dönemler arasında. Haberimizde, Zilhicce ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar yer alıyor.

İşte, Zilhicce ayı önemi ve bu aylarda yapılacak ibadetler ile okunacak dualar…