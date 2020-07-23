İllerin telefon numarası kodları araştırılmaya başlandı. Ülkemizde 81 ilin telefon kodu bulunmaktadır. Kendi yaşadığımız ilin dışındaki ailemizi, arkadaşlarımızı aramak istediğimizde bu kodu kullanarak telefon edebiliriz. Peki; 0258 Nerenin Kodu? 0258 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?

0258 NERENİN KODU?

0258 telefon kodu; Denizli iline aittir. 0258 telefon numarası kodu Denizli için geçerlidir.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

0376 Nerenin Kodu? - 0376 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?

0364 Nerenin Kodu? - 0364 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?