Ülkemizdeki tüm illerin alan koduna göre, telefon kodu bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla bizi arayanlara bakarken sıklıkla karşılaştığımız kodlardan birisi de 0322 telefon kodu oluyor. Bu kodlar, Türkiye'deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Peki 0322 Nerenin Kodu? 0322 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

0322 NERENİN ALAN KODU?

0322 telefon alan kodu Adana iline aittir. Adana'da yaşayan vatandaşlar 0322 telefon koduna sahiptirler. Böylelikle kişinin Adana iline kayıtlı olduğu bilinir.

0322 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Adana ilinin telefon kodu 0322'dir. Adana'nın ilçeleri arasında Saimbeyli, Aladağ, Feke, Tufanbeyli, Yumurtalık, Pozantı, Karaisalı, Karataş, İmamoğlu, Kozan, Ceyhan, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir bulunuyor. 0322 kodu aynı zamanda Adana merkez ve diğer ilçeleri için de kullanılan bir sabit telefon kodudur.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.